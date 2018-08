Τούρκος ιμάμης προσεύχεται για την κατάρρευση του δολαρίου (vid)

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο, που απεικονίζει Τούρκο ιμάμη να προσεύχεται για την κατάρρευση του δολαρίου, στον απόηχο της αμερικανοτουρκικής κόντρας και των εκατέρωθεν οικονομικών κυρώσεων.

Η συνεχιζόμενη υποτίμηση του τουρκικού νομίσματος κι οι επιπτώσεις στην τουρκική οικονομία και στην αγοραστική ικανότητα των καταναλωτών, οδήγησε τον -φίλα προσκείμενο στον καθεστώς Ερντογάν- ιμάμη να ζητά από τον Αλλάχ την καθίζηση του αμερικανικού δολαρίου προς όφελος της λίρας.

#Erdogan pulls yet the biggest gun on @realDonaldTrump: A gov't Imam and Erdogan's faithful fans in a village of Çamlıbel in #Turkey's southern province Mersin holds a "dollar prayer" circle to ask God to strike down the value of dollar against #Turkey's faltering currency Lira. pic.twitter.com/l3yBdIj3Jm

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 15 Αυγούστου 2018