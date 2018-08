Όχημα έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες του βρετανικού κοινοβουλίου (vid)

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στο κέντρο του Λονδίνου, όταν ένα αυτοκίνητο καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες που βρίσκονται στην είσοδο του βρετανικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί από άντρες της αστυνομίας, ενώ υπάρχουν αναφορές και για μερικούς τραυματίες, χωρίς όμως η κατάστασή τους να εμπνέει κάποια ανησυχία.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ μεγάλη είναι η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας της βρετανικής πρωτεύουσας.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 Αυγούστου 2018