O Τσαβούσογλου κατηγορεί την Ελλάδα για την ένταση στο Αιγαίο (vid)

Λίγες ώρες μετά το σοβαρό επεισόδιο με Τούρκους ψαράδες που πυροβόλησαν κατά Ελλήνων αλιέων στη Λέρο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ μιλώντας στη διάσκεψη των πρεσβευτών υποστήριξε ότι η χώρα μας «κάνει περίεργα πράγματα», «παρά το γεγονός ότι η Τουρκία ήταν πάντα δίπλα στην Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές της» είπε.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ο Τσαβούσογλου κατηγόρησε και την Κύπρο για επιθετική στάση απέναντι στη χώρα του.

#Turkey's FM Mevlut Cavusoglu accused #Greece of escalating tension in Aegean and Mediterranean, said Greeks do bizarre things there even though Turkey always stood by Greeks in their difficult times. pic.twitter.com/CWjelYUHKZ

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 13 Αυγούστου 2018