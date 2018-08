Τρελές ουρές και... ποδοπάτημα στα εγκαίνια του πρώτου ΙΚΕΑ στην Ινδία! (pics & vids)

Το κατάστημα του σουηδικού κολοσσού άνοιξε στην πόλη Χαϊντεραμπάντ και προκάλεσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων.

Φωτογραφίες στα social media δείχνουν τι συνέβη στους δρόμους, ενώ όσοι έμπλεξαν στην κίνηση, χωρίς να θέλουν να κατευθυνθούν στο κατάστημα, έγραψαν οργισμένα σχόλια!

Μάλιστα, μια γυναίκα έγραψε ότι έκανε τέσσερις ώρες να φτάσει σπίτι της!

#IKEAIndia #IKEAHyderabad launch felt by most Hyderabadis today. 20Kms of traffic jam .... took 4 hours to reach home #hyderabad

Σε άλλο βίντεο σε tweet χρήστη φαίνονται... μιλιούνια να ετοιμάζονται να περάσουν τις θύρες του καταστήματος και ο χρήστης σχολιάζει ότι ήταν περισσότερο σαν «Black Friday»!

#IKEA opened it's first store in #India and people are congregating like it's Black Friday or Boxing day

pic.twitter.com/RnPeQHlqCd

— Flying Sam (@Naa_Cheese) 9 Αυγούστου 2018