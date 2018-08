Οι φιγούρες του «αεροπειρατή» πριν την συντριβή του κλεμμένου αεροσκάφους στο Σιάτλ (vids)

Τον γύρο του κόσμου κάνει η πρωτοφανής κλοπή ενός αεροσκάφους από τον διεθνή αερολιμένα του Σιάτλ, από έναν 29χρονο μηχανικό, ο οποίος στη συνέχεια οδήγησε στην συντριβή του αεροπλάνου, καταδιωκόμενος από δύο μαχητικά F-15 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του δράστης της «αεροπειρατείας», ενώ όλες οι αναφορές από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τον θάνατό του κατά την συντριβή στο νησάκι Κέτρον, στον κόλπο του Σιάτλ.

Μάλιστα, αρκετά βίντεο έχουν δει το φως της δημοσιότητας, απαθανατίζοντας την τρελή πορεία του δικινητήριου Q400 της Horizon Air (θυγατρικής εταιρείας της Alaska Airlines), με τον 29χρονο που καθόταν στην θέση του πιλότου να εμφανίζεται να επιχειρεί αρκετές ριψοκίνδυνες φιγούρες με το αεροπλάνο, πριν αυτό συντριβή σε ακατοίκητη περιοχή του νησιού.

