Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε αυτοκινητόδρομο του Καναδά: Συνελήφθη ο ύποπτος

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στην ανατολική καναδική πόλη Fredericton όπως δήλωσε η τοπική αστυνομία.

«Συνεχίστε να αποφεύγετε την περιοχή του Brookside Drive μεταξύ του κεντρικού και του περιφερειακού δρόμου. Ένα συμβάν έχει οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες όταν θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε» ανέφερε η αστυνομία στο twitter.

Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road.

Λίγο αργότερα γνωστοποίησαν πως έχουν προχωρήσει σε μία σύλληψη, αλλά ζητούν από κατοίκους να μην πλησιάζουν την περιοχή.

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody.

Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing.

Please continue to avoid the area and follow us for the facts.

— Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018