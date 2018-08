Οι πυροσβέστες καταγράφουν πρόοδο στη μάχη με τις φλόγες στη γιγαντιαία πυρκαγιά της Καλιφόρνιας (vid)

Η πυρκαγιά, που οι αρχές ονόμασαν «Σύμπλεγμα Μεντοτσίνο» και έχει εξαπλωθεί σε μια περιοχή σχεδόν ίση με το Λος Άντζελες, είναι ένα από τα 17 πύρινα μέτωπα που μαίνονται στην Καλιφόρνια και έχουν ήδη καταστρέψει 1.500 κτίρια, ενώ έχουν εκτοπίσει από τα σπίτια τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Έως σήμερα το πρωί, οι αρχές κατάφεραν να την περιορίσουν σε ποσοστό 47%, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνιας Cal Fire. Μια ημέρα νωρίτερα, η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο σε ποσοστό 34%.

Μέχρι στιγμής, δύο πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Από τη φωτιά έχουν καταστραφεί 75 σπίτια κι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους 23.000 άνθρωποι.

Almost 4,000 firefighters in California are battling the state's largest-ever wildfire. The fire has consumed close to 300,000 acres and threatens 11,300 buildings https://t.co/Mn4EKKWs5A pic.twitter.com/h4mC9fSYXq

