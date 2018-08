Εκρήξεις μετά από καραμπόλα στην Μπολόνια: Tουλάχιστον δύο νεκροί (vids)

Καραμπόλα με φορτηγό που μετέφερε αυτοκίνητα και άλλα τρία ΙΧ σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο λίγο έξω από την Μπολόνια.

Η σύγκρουση προκάλεσε και την έκρηξη αυτοκινήτων σε διπλανή αντιπροσωπεία.

Τουλάχιστον δυο νεκροί κι εξήντα τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός, σύμφωνα με στοιχεία από τα νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, δεκατέσσερις τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση ενώ έχουν τραυματισθεί και έντεκα καραμπινιέροι και αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή, λόγω ενός άλλου δυστυχήματος.

Chiuso raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 3 che ha visto coinvolta un' autocisterna. Chiuso anche il relativo tratto tangeziale In corso rilievi #poliziastradale @StradeAnas pic.twitter.com/tUZBBBTM0H

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων διακόπηκε, και στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν αμέσως οχήματα της πυροσβεστικής. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί και οδογέφυρα δίπλα στην οποία σημειώθηκε η καραμπόλα.

Violent explosion in Bologna, presumably near the local airport. Bologna https://t.co/1qiCTTDw7u pic.twitter.com/UjNruf6LSR via JeromePio #Italy

