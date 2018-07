Στους 16 ανέρχονται οι αγνοούμενοι από τις φονικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια (vid)

Έξι άνθρωποι είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από την περασμένη Πέμπτη. Ανάμεσά τους δύο πυροσβέστες και τουλάχιστον τέσσερις πολίτες, εκ των οποίων δύο νεαρά παιδιά και η γιαγιά τους, οι οποίοι πέθαναν ενώ είχαν κουλουριαστεί κάτω από μια βρεγμένη κουβέρτα.

Περίπου 900 σπίτια και 300 άλλα κτίσματα έχουν καεί ολοσχερώς, ενώ 40.000 άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καθώς η φωτιά κατέκαψε 445.000 στρέμματα μέσα και γύρω από την πόλη του Ρέντινγκ.

Δεκαέξι άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι σήμερα δήλωσε ο αρχιφύλακας του Ρέιντινγκ, Τοντ Κογκλ. Χθες ο αριθμός των αγνοουμένων ήταν επτά. Ο αριθμός των ανθρώπων που είχαν εξαφανιστεί κυμαινόταν και σε κάποιο σημείο ο κατάλογος έφτασε μέχρι και τα 26 ονόματα, τόνισε ο Κογκλ.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, περίπου 3.600 πυροσβέστες είχαν δημιουργήσει ζώνες προστασίας στο 27% της περιμέτρου της πυρκαγιάς από μόλις 5% κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, χάρη στους ηπιότερους ανέμους, που αναμένεται να επικρατούν στην περιοχή για δύο ημέρες.

Aerial footage from the U.S. National Guard shows the fire line near Lakeport, California https://t.co/ydaMTbT5BB pic.twitter.com/z9oCqC6Xrr

— TIME (@TIME) 31 Ιουλίου 2018