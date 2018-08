Άχεντ Ταμίμι: «Θα το ξαναέκανα, δεν μετανιώνω» (vid)

Η Παλαιστίνια έφηβη Άχεντ Ταμίμι, που αφέθηκε ελεύθερη την Κυριακή αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών επειδή χαστούκισε έναν Ισραηλινό στρατιώτη, δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την πράξη της.

«Πιστεύω ότι αυτή ήταν μια κανονική και φυσιολογική αντίδραση. Οποιοσδήποτε στη θέση μου μάλλον θα έκανε το ίδιο», δήλωσε η 17χρονη σήμερα μιλώντας σε δημοσιογράφους από την αυλή του σπιτιού της στο χωριό Νάμπι Σαλέχ στη Δυτική Όχθη.

«Και πιστεύω ότι δεδομένων των συνθηκών και της κατάστασης, ναι, το πιθανότερο είναι ότι ακόμη κι αν γνώριζα ότι θα μου κοστίσει οκτώ μήνες στη φυλακή, να το ξαναέκανα», τόνισε η Άχεντ.

Εξήγησε μάλιστα ότι αισθανόταν «πολύ οργισμένη και θυμωμένη» όταν χτύπησε τον Ισραηλινό στρατιώτη επειδή ο έφηβος ξάδελφός της είχε τραυματιστεί σοβαρά από πλαστική σφαίρα του ισραηλινού στρατού.

«Έχασα ένα κομμάτι της ζωής μου, το κομμάτι της εφηβείας, το κομμάτι της παιδικής ηλικίας. Νιώθω ότι μου το άρπαξαν», κατέληξε η Άχεντ.

After seven months behind bars, Ahed Tamimi was freed from an Israeli prison today. pic.twitter.com/N5SiIgilg8

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 29 Ιουλίου 2018