Αδιάκοπη η διεθνής συμπαράσταση στην Ελλάδα: Μηνύματα αλληλεγγύης από τον Πάπα και τους Έλληνες του Καΐρου

Την αμέριστη συμπαράστασή του για την τραγωδία που έπληξε την ανατολική Αττική απέστειλε ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, πάπας Φραγκίσκος, στον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, μέσω του υπουργού Εξωτερικών του Βατικανού, καρδιναλίου Πιέτρο Παρολίν.

Ειδικότερα, στο μήνυμα συμπαράστασης του Πάπα Φραγκίσκου αναφέρεται:

«Η Αυτού Αγιότης ο Πάπας Φραγκίσκος με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκε για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα, και εκφράζει την αλληλεγγύη του σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτήν την τραγωδία. Ιδιαίτερα προσεύχεται στη μνήμη των θυμάτων, επικαλούμενος την αγάπη του Παντοδύναμου Θεού, και ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές και τις ομάδες διάσωσης στις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους για τη διάσωση επιζώντων. Για όλους όσοι πενθούν ο Πάπας Φραγκίσκος επικαλείται τις ευλογίες του Κυρίου για παρηγοριά και δύναμη».

Στα γαλανόλευκα οι «Τρεις Σταυροί» του Βίλνιους

Τη συμπαράστασή τους στην ελληνική τραγωδία δείχνουν οι Λιθουανοί, φωταγωγώντας ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία της πρωτεύουσας της χώρας τους στα χρώματα της γαλανόλευκης σημαίας.

Συγκεκριμένα, καθώς η Ελλάδα θρηνεί, το μνημείο των Τριών Σταυρών στο Βίλνιους φωτίζεται στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, σε μπλε και άσπρο, σε ένδειξη αλληλεγγύης στο ελληνικό έθνος μετά τις φονικές πυρκαγιές στο Μάτι.

Support can take many forms. Monument of Three Crosses in #Vilnius, a symbol of national identity and resistance, lights up in blue and white, as a symbol of city residents‘ support to Greece's people mourning after the deadly fires. @RKacinskas @Lithuania_in_GR @GreeceMFA pic.twitter.com/teGzR62jhF

— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) July 27, 2018