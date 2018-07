Συναγερμός στην Ουάσιγκτον από την εισβολή ενόπλου σε πανεπιστημιούπολη (pics)

Σε μήνυμα στο Twitter, η διοίκηση κάνει γνωστό πως υπάρχουν πληροφορίες για έναν ένοπλο εισβολέα κοντά στην πανεπιστημιούπολη.

«Κλειδώστε τις πόρτες και παραμείνετε μακριά από τα παράθυρα. Εάν βρίσκεστε έξω, φύγετε αμέσως από την περιοχή. Η αστυνομία βρίσκεται επιτόπου» γράφουν οι υπεύθυνοι».

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί ή υπάρχουν τραυματίες.

AU Alert: Reports of armed intruder near campus. Lock doors & stay away from windows-If outside, leave campus immediately-Police responding. More info to follow

