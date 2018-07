Πύρινη «μπάλα» λάβας χτύπησε τουριστικό σκάφος, 22 τραυματίες (vids)

Στιγμές τρόμου και πανικού έζησαν οι 52 επιβάτες τουριστικού σκάφους που έπλεε στα ανοιχτά της Χαβάης, όταν χτυπήθηκε από πύρινη μπάλα λάβας, η οποία εκτοξεύθηκε από τοηφαίστειο Κιλαουέα, που παραμένει ενεργό εδώ και περίπου δύομήνες!

Η καυτή λάβα τρύπησε την οροφή του πλοιαρίου με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τουλάχιστον 22 άτομα, ενώ ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα.

#LeilaniEstatesEruption #KilaueaVolcano UPDATE: *Watch this with the SOUND UP* First look video from passenger Will Bryan on board the Lava Ocean Tours boat that was hit by a #lavabomb thrown up in the air during a #lavaexplosion https://t.co/Yj9reTBby7 @HawaiiNewsNow #HINews pic.twitter.com/h67FUeFpGP

— Mileka Lincoln (@MilekaLincoln) 17 Ιουλίου 2018