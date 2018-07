Θεωρία συνωμοσίας ή πραγματικότητα: Η Μελάνια Τραμπ έχει σωσία (pics & vids)

Όταν η σύζυγος του προέδρου Τραμπ κατέβηκε την περασμένη Τρίτη από το προεδρικό αεροσκάφος για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι φήμες περί της ύπαρξης σωσία της ξαναφούντωσαν

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη φημολογία, η Μελάνια Τραμπ διαθέτει κάποια γυναίκα που την αντικαθιστά σε διάφορες δημόσιες εμφανίσεις της.

I think we may have an answer to why Melania has been missing so much of late. Look closely. pic.twitter.com/ksyTLUQEDu

— John Aravosis (@aravosis) July 10, 2018