O Τραμπ συνεχάρη τον Μακρόν για την κατάκτηση του Mundial (pic)

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας για τη νίκη της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

«Συγχαρητήρια στη Γαλλία, που έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο, για τη νίκη της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2018», έγραψε ο Τραμπ σε ένα tweet μερικά λεπτά μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Ιουλίου 2018