Ο Τραμπ τα έκανε... σαλάτα στη συνάντηση με την Βασίλισσα: Έσπασε 3 φορές το πρωτόκολλο (pics & vids)

Με αρκετά παρατράγουδα συνοδεύτηκε η συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με την Βασίλισσα στο Λονδίνο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να σπάσει τρεις φορές το πρωτόκολλο, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια όλων. Ακόμη και των συμπατριωτών του, καθώς θεωρούν πως έδειξε μεγάλη αγένεια...

Το κακό άρχισε να φαίνεται από το... ξεκίνημα, καθώς ο άργησε να φτάσει στο προγραμματισμένο ραντεβού περίπου 14 λεπτά, με την 92χρονη Ελισάβετ να τον περιμένει όρθια και να κοιτάζει εκνευρισμένη το ρολόι.



Trump is tardy. Queen checks watch.

Queen: Where is that nitwit?#QueenElizabeth #TrumpUK #TrumpVisitUK pic.twitter.com/O0RxGxZLBe

