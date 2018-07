Στη Βρετανία 250.000 πολίτες διαδήλωσαν κατά του Τραμπ (vids)

Φωνάζοντας ρυθμικά το σύνθημα «ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φύγει», δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους του Λονδίνου κρατώντας πανό και χτυπώντας κατσαρόλες για να διαμαρτυρηθούν για την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο αριθμός των διαδηλωτών στη βρετανική πρωτεύουσα, μεταξύ αυτών και ο επικεφαλής των αντιπολιτευόμενων Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, ανήλθε σε τουλάχιστον 250.000, ενώ κινητοποιήσεις αναμένονται και σε άλλες πόλεις στη χώρα, μεταξύ αυτών στο Ουίνδσορ όπου το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ συναντάται με τη βασίλισσα Ελισάβετ.

«Κλειδώστε τον στον πύργο» έγραφε ένα πανό στο Ουίνδσορ, σε απόσταση λίγων μέτρων από τον κάστρο όπου παντρεύτηκε ο πρίγκιπας Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ τον Μάιο.

Η αστυνομία, η οποία προς το παρόν δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τη συμμετοχή στις πορείες, απέκλεισε την πρόσβαση σε τμήματα του Λονδίνου μεταξύ αυτών στο Πικαντίλι και το Ρίτζεντ, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν την πλατεία Τραφάλγκαρ.

«Ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Βρετανία» είπε ο Γκρις Γκριγκόρα, 58 ετών, ένας υπάλληλος καταστήματος που πήρε ρεπό για να δώσει το παρόν στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Aerial view shows mass of protesters gathered in London demonstrating against Pres. Trump's UK visit, which has included a joint presser with Prime Minister May and a meeting with Queen Elizabeth. https://t.co/lcmV1MWLoy pic.twitter.com/3xQvorlPKB

— ABC News (@ABC) 13 Ιουλίου 2018