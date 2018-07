Το Facebook ψηφίστηκε η καλύτερη εταιρεία για να εργάζεται κανείς

Ο ιστότοπος εύρεσης εργασίας επέλεξε τις πενήντα αυτές εταιρείες μεταξύ των 72 εκατ. εργοδοτών των Ηνωμένων Πολιτειών και των αξιολογήσεών τους από το Fortune 500.

Μάλιστα η Facebook ανέβηκε κατά 3 θέσεις αφού στην αντίστοιχη περσινή λίστα είχε βρεθεί στην 4η θέση.

«Είναι σαφές ότι οι υπάλληλοι του Facebook τα τελευταία δύο χρόνια πιστεύουν ότι υπάρχει εσωτερική διαφάνεια, από την κορυφή και προς τα κάτω», δήλωσε ο Πολ Γουλφ, ανώτερος αντιπρόεδρος στην Indeed. «Η εταιρεία επικεντρώνεται επίσης στα προνόμια και τα οφέλη των εργαζομένων, γεγονός που την φέρνει στην κορυφή της λίστας».

Παρόλο που η Facebook φέρεται να είναι σεβαστή από τους υπαλλήλους για την αίσθηση εσωτερικής εταιρικής διαφάνειας που τους προσφέρει η εταιρεία πέρασε όλο τον προηγούμενο χρόνο δεχόμενη μεγάλη έντονη κριτική από πολιτικούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης για την έλλειψη διαφάνειας γύρω από τις αλγοριθμικές της επικαιροποιήσεις στις ειδήσεις, την πολιτική περιεχομένου που ακολουθεί αλλά και την παραβίαση των δεδομένων των χρηστών χωρίς την συναίνεσή τους.

Το παραπάνω μάλιστα θέμα την οδήγησε μέχρι την αίθουσα ακροάσεων του Κογκρέσου αλλά και το FBI.

«Παρότι οι προκλήσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η εταιρεία θα έλεγε κανείς ότι θα απέτρεπαν τους εργαζόμενούς της να την βλέπουν τόσο θετικά, οι εργαζόμενοί μας είναι τύπου ανθρώπων που τείνουν να είναι ενθουσιασμένοι και να ασχολούνται με αυτά τα προβλήματα θέλοντας να τα λύσουν» δήλωσε σχετικά ο Άντονι Χάρισον εκπρόσωπος του Facebook, σε συνέντευξή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες τεχνολογίας και οι αεροπορικές εταιρείες κυριάρχησαν ως οι καλύτεροι χώροι εργασίας. Η Southwest Airlines Co. και η Salesforce.com Inc. ακολούθησαν στη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα. Η Delta Air Lines Inc., η JetBlue Airways Corp. και η Apple Inc. κατατάσσονται επίσης μεταξύ των κορυφαίων 10.

«Οι εταιρείες που ακολουθούν μια προοδευτική κουλτούρα, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην εμπειρία των εργαζομένων τους και διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους είναι έτοιμοι να κάνουν ότι χρειάζεται για να κατακτήσουν την πρώτη δεκάδα».

Οι βαθμολογίες αλλά κυρίως οι συνθήκες εργασίας που εφαρμόζουν αυτές οι εταιρείες βέβαια θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους ανταγωνιστές αφού παρά τα χαμηλά ποσοστά της ανεργίας, πάνω από τους μισούς εργαζόμενους των ΗΠΑ θέλουν να αλλάξουν θέση εργασίας σύμφωνα με έρευνα της Gallup που κυκλοφόρησε αυτό το μήνα.

Εν αντιθέσει με το παραπάνω βέβαια, η Facebook δεν φαίνεται να ανησυχεί για την απώλεια εργαζομένων της. Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα το HR, οι εργαζόμενοι στο κολοσσό των κοινωνικών δικτύων δεν αναζητούν εργασία αλλού.

Πηγή: insider.gr