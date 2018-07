Εκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο του Καΐρου (vids)

Στο... πόδι είναι οι Αρχές του Καΐρου ύστερα από ισχυρή έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο.

Μάλιστα οι πτήσεις προς και από το διεθνές αερολιμένα έχουν ανασταλεί. Όπως, δε, τονίζει το Al Arabiya η έκρηξη έγινε σε αεροπλάνο.

Ο υπουργός πολιτικής αεροπορίας δήλωσε ότι η έκρηξη προκλήθηκε σε δύο δεξαμενές καυσίμων μακριά από τον χώρο εναέριας κυκλοφορίας.

#BREAKING : #Egypt Civil Aviation Minister said two fuel tanks #exploded outside of #Cairo International airport. The #explosion happened in an area far from flight operations and infrastructure and air traffic was not affected pic.twitter.com/X6yqC7GKKD

— Albert Batlayeri (@AlbertBatlayeri) July 12, 2018