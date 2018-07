Οι 18 ημέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο: Όλες οι λεπτομέρειες της τιτάνιας προσπάθειας των διασωστών (pics & vids)

H επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης των 12 εγκλωβισμένων αθλητών και του προπονητή τους σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης σκόρπισε κύματα ενθουσιασμού και ανακούφισης σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς μετά από 18 ημέρες αγωνίας, η περιπέτεια έλαβε τέλος.

Οι διασώστες με ηρωικές κι υπεράνθρωπες προσπάθειες απεγκλώβισαν και τον 25χρονο προπονητή της ομάδας των "Wild Boars" (Αγριόχοιρων), ξεπερνώντας τα όριά τους, καθώς οι συνθήκες που επικρατούσαν στα έγκατα του σπηλαίου Ταμ Λουάνγκ ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Ο χορός της νίκης από τους διασώστες

Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ξέσπασαν οι εθελοντές διασώστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των 12 παιδιών και του προπονητή τους από το σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ της Ταϊλάνδης.

Αφότου η επιχείρηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, οι διασώστες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και άρχισαν να χορεύουν και να τραγουδούν χαρούμενοι για το αίσιο τέλος της περιπέτειας των παιδιών και του προπονητή.

Παράλληλα τα τοπικά ΜΜΕ δημοσίευσαν ευχαριστήρια μηνύματα προς όλους όσους βοήθησαν στη διάσωση των παιδιών και του προπονητή.

Συγκλονίζει το βίντεο από τα έγκατα του σπηλαίου Ταμ Λουάνγκ

Ενα συγκλονιστικό βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης των 12 μικρών ποδοσφαιριστών στο σπήλαιο της Ταϊλάνδης, όπου είχαν εγκλωβιστεί για πάνω από 14 ημέρες ήρθε στη δημοσιότητα.

Το βίντεο αποτυπώνει ανατριχιαστικά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι διασώστες προκειμένου να προσεγγίσουν και τελικά να σώσουν τα παιδιά και τον προπονητή τους.

Τα πολύ στενά περάσματα, οι λασπώδεις εσοχές γεμάτα νερό, οι μυτεροί βράχοι εμφανίζονται μπροστά στα μάτια μας δίνοντας μια μικρή γεύση των όσων πέρασαν διασώστες και παιδιά.

Το υποβρύχιο «Αγριογούρουνο» του Έλον Μασκ

Ο πολυμήχανος Έλον Μασκ είχε γνωστοποιήσει την πρόθεση του να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό των 12 παιδιών και του προπονητή τους από το σπήλαιο Tham Luang στην Ταϊλάνδη. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ η εταιρεία του κατασκεύασε ένα μίνι υποβρύχιο για να συνδράμει στην επιχείρηση διάσωσης.

Τελικά η συνδρομή του δισεκατομμυριούχου δεν χρειάστηκε και οι 13 βγήκαν από τη σπηλιά σώοι, ωστόσο η νέα του εφεύρεση ανοίγει το δρόμο για νέα μέσα στις επιχειρήσεις διάσωσης κάτω από ανάλογες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον Μασκ, το μίνι υποβρύχιο που «ρυμουλκείται» από δύτες, ζυγίζει περίπου 40 κιλά – που σημαίνει πως «είναι εύκολο να μεταφέρεται στα στεγνά τμήματα του σπηλαίου». Μέσα στο υποβρύχιο θα έμπαινε κάθε φορά ένα παιδί και θα το μετέφεραν οι δύτες.

Το μίνι υποβρύχιο έχει υποβληθεί σε τεστ στις ΗΠΑ σε μια πισίνα, σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε ο Έλον Μασκ το Σαββατοκύριακο. Είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορούν να το τραβούν μέσα στο νερό δύτες. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα δεν χρειάζεται να κολυμπά ούτε να γνωρίζει να χρησιμοποιεί φιάλες οξυγόνου.

Σε χρόνο ρεκόρ το μίνι υποβρύχιο κατασκευάστηκε και εστάλη στην Ταϊλάνδη. Εξάλλου ο Μασκ είχε δηλώσει πως θα έκανε «τα πάντα» για να σώσει τα παιδιά από το Tham Luang.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018