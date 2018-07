Βγήκε και το 10ο παιδί από την σπηλιά της Ταϊλάνδης (pics)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη και τελευταία, όπως όλοι ελπίζουν επιχείρηση διάσωσης στον λαβύρινθο μισοπλημμυρισμένων σπηλαίων στη βόρεια Ταϊλάνδη, όπου το πρωί είχαν απομείνει 4 παιδιά και ο προπονητής τους, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν «ελευθερωθεί» 8 πιτσιρίκιας.



Η επιχείρηση άρχισαν λίγο μετά τις 10:00 ώρα και περίπου 6 ώρες αργότερα, έγινε γνωστό πως ένας ακόμη μικρός κατάφερε να βγει στην έξοδο, ενώ λίγο μετά βγήκε και ο δεύτερος της ημέρας.

Συνολικά 19 μέλη της αποστολής διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν μέλη των Ειδικών Δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης αλλά και ξένοι ειδικοί, έχουν μπει στον δαίδαλο των πλημμυρισμένων σπηλαίων.

Η επιχείρηση είχε πλέον ακόμα πιο επείγουσα φύση, καθώς μετεωρολόγοι προέβλεπαν βροχοπτώσεις στην περιοχή όπου βρίσκονται παγιδευμένα τα εναπομείναντα παιδιά κι ο προπονητής της ομάδας τους. «Ελπίζουμε ότι σήμερα θα τελειώσουμε γρηγορότερα από ό,τι τις προηγούμενες φορές ή ότι θα τα καταφέρουμε στον ίδιο χρόνο», ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής.

Στο μεταξύ, τα οκτώ παιδιά που βγήκαν πρώτα από τη σπηλιά είναι καλά στην υγεία τους, τόσο από σωματική όσο και από ψυχολογική άποψη, δήλωσε ο Τζεσάντα Τσοκενταμρονγκσούκ, στέλεχος του υπουργείου Υγείας. Ένα δεύτερο στέλεχος του υπουργείου, ωστόσο, τόνισε πως οι εξετάσεις αίματος στις οποίες υποβλήθηκαν έδειξαν πως όλα έχουν συμπτώματα μόλυνσης, υποβάλλονται σε εξετάσεις και θα επιτραπεί μεν στους γονείς τους να τα επισκεφθούν, αλλά όχι αμέσως. Σύμφωνα με το δεύτερο στέλεχος του υπουργείου Υγείας, «όλα τα παιδιά» θα μείνουν στο νοσοκομείο για παρακολούθηση προληπτικά, μία εβδομάδα.

I know this rescue ops is going to be intense as hell but I dint expect it to be this scary. These guys deserve Medal of Honour #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/KHrh7Ge6d8

— RKS (@kchelvi575) July 8, 2018