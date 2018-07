Αίσιο τέλος: Βγήκαν και τα 12 παιδιά και ο προπονητής από την σπηλιά της Ταϊλάνδης (pics & vids)

Θαύμα ή απλά μία επίδειξη του πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη δύναμη; Η ουσία είναι πάντως οτι από το μεσημέρι της Τρίτης, τόσο τα 12 παιδιά που ήταν εγκλωβισμένα σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης, όσο και ο προπονητής τους είναι ξανά ελεύθερα, χωρίς να περιτριγυρίζονται από βράχους.



Η περιπέτειά τους που ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου, όταν και εγκλωβίστηκαν εκεί, έλαβε τέλος, με τα σωστικά συνεργεία να κερδίζουν τον χρόνο και να τους βγάζουν όλους σώους και αβλαβείς...

Το τελευταίο μέρος της επιχείρησης, στο οποίο συμμετείχαν 19 μέλη των Ειδικών Δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης αλλά και ξένοι ειδικοί, ξεκίνησε λίγα μετά τις 10:00 ώρα Ελλάδας και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 15:00, έχοντας προλάβει την νύχτα και τις επερχόμενες βροχές που αναμένονταν στην περιοχή.

Το πρώτο από 4 παιδιά που είχαν απομείνει μέσα στο σπήλαιο εμφανίστηκε στην έξοδο λίγο πριν τις 12 και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το ασθενοφόρο έπαιρνε ένα ακόμη για να φτάσει η σειρά του τελευταίου ανθρώπου, ο οποίος ήταν ο προπονητής τους.



Όλοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία, παρά το τεράστιο βαθμό δυσκολίας, αλλά και την κούραση.



I know this rescue ops is going to be intense as hell but I dint expect it to be this scary. These guys deserve Medal of Honour #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/KHrh7Ge6d8

— RKS (@kchelvi575) July 8, 2018