Ο Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε μια ισχυρότερη Τουρκία (vid)

Ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, ο Ερντογάν δεσμεύτηκε να προασπιστεί τις αρχές της κοσμικής Τουρκία που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ και να εκπληρώσει τα καθήκοντά του με «αμερόληπτο» τρόπο.

Kατά την άφιξή του στο τουρκικό κοινοβούλιο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο συνόδευε η σύζυγός του Εμινέ, υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα οι βουλευτές της συμμαχίας του όπου επικρατεί το κόμμα του, το AKP.

«Ως πρόεδρος της χώρας, ορκίζομαι στην τιμή και την ακεραιότητά μου, ενώπιον του μεγάλου τουρκικού έθνους και της ιστορίας, να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να προστατεύσω και να εξυμνήσω τη δόξα και την τιμή της Δημοκρατίας της Τουρκίας και να εκπληρώσω τα καθήκοντα που αναλαμβάνω με αμεροληψία» είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας κατά την τελετή ορκωμοσίας.

Στην τελετή ορκωμοσίας είναι καλεσμένοι 22 ηγέτες και 28 πρωθυπουργοί, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι του Πακιστάν, της Σομαλίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της Γεωργίας, της Βενεζουέλας, της Ζάμπια, της Μολδαβίας και ο Εμίρης του Κατάρ.

Υπολογίζεται πως στο σύνολο τους οι καλεσμένοι ανέρχονται στους 10.000, μαζί με πολίτες που εργάζονται σε διάφορα επαγγέλματα.

Στη συνέχεια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφτεί το Ανίτκαμπιρ, το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ.

Στις 18:00 θα ακολουθήσει η τελετή στο προεδρικό μέγαρο παρουσία ξένων επισήμων που θα σηματοδοτήσει επίσημα τη μετάβαση στο νέο προεδρικό σύστημα, σύμφωνα με τη συνταγματική αναθεώρηση που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα τον Απρίλιο του 2017. Στο νέο αυτό πλαίσιο, καταργείται η θέση του πρωθυπουργού και όλη η εκτελεστική εξουσία περνάει στον πρόεδρο.

