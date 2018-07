Βγήκε το πρώτο από τα 8 παιδιά που είχαν μείνει στο σπήλαιο της Ταϊλάνδης (pics & vids)

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των παιδιών που έχουν εγκλωβιστεί σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης. Μόνο που πλέον άπαντες βλέπουν την όλη προσπάθεια με μεγαλύτερη αισιοδοξία, μετά την επιτυχημένη έξοδο των τεσσάρων μικρών την Κυριακή.

Η δεύτερη φάση ξεκίνησε με καθυστέρηση, λίγο μετά τις 10 το πρωί και οι υπεύθυνοι παρά τις αρχικές εκτιμήσεις οτι το πρώτο παιδί θα έβγαινε μετά τις 15:30, τελικά έκανε την εμφάνισή του πολύ νωρίτερα.

Oι διασώστες το μετέφεραν με φορείο σε ασθενοφόρο, όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters και πλέον όλοι περιμένουν το επόμενο από τα υπόλοιπα 7.



a helicopter just landed very close to the rescue site. #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/sCFN2rpcpt

— Jacob Goldberg (@yayqe) July 9, 2018