Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των παιδιών που έχουν εγκλωβιστεί σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης. Μόνο που πλέον άπαντες βλέπουν την όλη προσπάθεια με μεγαλύτερη αισιοδοξία, μετά την επιτυχημένη έξοδο των τεσσάρων μικρών την Κυριακή.

Η δεύτερη φάση ξεκίνησε με καθυστέρηση λίγο μετά τις 10 το πρωί και παρά τις εκτιμήσεις των υπεύθυνων οτι τα πρώτα πιτσιρίκια θα έβγαιναν μετά τις 15:30, ήδη 3 από τα 8 που είχαν απομείνει, είδαν την... έξοδο από την περιπέτειά τους.



Thai Air force media posted that 6th and 7th has arrived at the entrance and going through medical checkup. Awaiting for confirmation now. #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ThailandCaveRescue #ThaiNavySEAL #ThaiCaveRescue #ThamLuangRescue #Thamlaung #Thailand

