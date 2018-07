4 παιδιά βγήκαν και σήμερα από το σπήλαιο, η συνέχεια αύριο (pics & vids)

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των παιδιών που έχουν εγκλωβιστεί σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης. Μόνο που πλέον άπαντες βλέπουν την όλη προσπάθεια με μεγαλύτερη αισιοδοξία, μετά την επιτυχημένη έξοδο των τεσσάρων μικρών την Κυριακή.

Η δεύτερη φάση ξεκίνησε με καθυστέρηση λίγο μετά τις 10 το πρωί Ελλάδας και παρά τις εκτιμήσεις των υπεύθυνων οτι τα πρώτα πιτσιρίκια θα έβγαιναν μετά τις 15:30, ήδη 4 από τα 8 που είχαν απομείνει, είδαν την... έξοδο από την περιπέτειά τους.





Νωρίτερα, είχε βγει το πρώτο παιδί, το οποίο ήταν και αυτό καλά στην υγεία του, όπως μετέδωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.



BREAKING: A fifth boy has been rescued from a cave in Thailand -- the first after operations resumed on Monday, eyewitness says. Latest updates: https://t.co/jTWGcOHyN6 pic.twitter.com/YA0dLyN8aj — CNN (@CNN) July 9, 2018

Μάλιστα στην παρακάτω φωτογραφία, φαίνεται το ασθενοφόρο που το μετέφερε στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως όπως δήλωσε ο 44χρονος Ιβάν Κάρατζιτς στο ραδιοφωνικό σταθμό της Δανίας «Danmarks Radio»: «Τα αγόρια βρίσκονταν υπό την επήρεια ηρεμιστικών για να μην πανικοβληθούν. Δεν ήταν εντελώς αναίσθητα, αλλά δεν έδιναν απαντήσεις».



Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) και θα συνεχιστεί αύριο πάλι, καθώς έπρεπε να ξαναγεμίσουν τις μπούκαλες με το οξυγόνο που ήταν τοποθετημένες σε διάφορα σημεία της διαδρομής προς την έξοδο.