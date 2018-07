Tέσσερα παιδιά έχουν βγει από το σπήλαιο: Θα συνεχιστεί η προσπάθεια σε 10 ώρες (pics & vids)

Όσο περνάει η ώρα, ολοένα και πιο θετικά νέα καταφθάνουν από την Ταϊλάνδη. Τέσσερα παιδιά απεγκλωβίστηκαν και βρίσκονται στο νοσοκομείο. Πληροφορίες μετέδωσε το Reuters έκαναν λόγο για επιτυχή απεγκλωβισμό έξι παιδιών από το σπήλαιο που παρέμεναν εγκλωβισμένα εδώ και πολλές μέρες, ωστόσο οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν.

«Τα τέσσερα αγόρια βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ήρθαν με δύο ασθενοφόρο. Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι πολύ ισχυρές εδώ. Στο νοσοκομείο έχει δημιουργηθεί ειδική ομάδα για να τα φροντίσει», ανέφερε ρεπόρτερ του BBC όπου βρίσκεται στο νοσοκομείο Chiang Rai.

Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης αναφέρουν πως χρειάζονται τουλάχιστον 10 ώρες για την επόμενη επιχείρηση, ενώ επιβεβαιώνουν πως τέσσερα αγόρια έχουν βγει έξω με ασφάλεια. Δύο κάθε φορά.

Στο σημείο έχει αρχίσει και βρέχει, αν η βροχή δυναμώσει τότε θα επισπεύσουν την επόμενη επιχείρηση επειδή υπάρχουν φόβοι πως θα ανέβει κι άλλο η στάθμη του νερού μέσα στο σπήλαιο.

«Το πιο δύσκολο σημείο είναι να παραμείνουν ψύχραιμα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Κάποια από αυτά δεν ξέρουν να κολυμπούν και είναι σημαντικό να τα κρατήσουν ήρεμα», ανέφερε ρεπόρτερ του BBC.

Τα δύο πρώτα παιδιά από την ποδοσφαιρική ομάδα που ήταν εγκλωβισμένα μαζί με τον προπονητή τους σε πλημμυρισμένο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ της Ταϊλάνδης απομακρύνθηκαν ήδη, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, ενώ τα υπόλοιπα δέχονται επιτόπου τις πρώτες βοήθειες από σωστικά συνεργεία.

LATEST: At least 4 boys now rescued from Thai cave, Thai navy says on its Facebook page. https://t.co/tI7zsCpEMp pic.twitter.com/5DakqTIQzQ — NBC News (@NBCNews) 8 Ιουλίου 2018

«Δύο από τα δώδεκα εγκλωβισμένα παιδιά βγήκαν σώα από το σπήλαιο και έχουν μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στις κινητές ιατρικές μονάδες υγείας που έχουν στηθεί έξω από το σπήλαιο», δήλωσε ο Tossathep Boonthong, επικεφαλής της μονάδας Υγείας της πόλης Τσιάνγκ Ράι και μέλος της ομάδας διασωστών, ενώ πρόσθεσε:

«Τα παιδιά δεν έχουν μεταφερθεί ακόμα στο νοσοκομείο Chiang Rai Prachanukroh».

Σύμφωνα με πηγές κοντά στους διασώστες, ο Αυστραλός γιατρός που εξέτασε τα παιδιά συνέστησε πρώτα να απομακρυνθούν εκείνα που ήταν τα πιο καταβεβλημένα από την πολυήμερη παραμονή σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Πρώτος βγήκε ο 14χρονος Mongkol "Mark" Boonpiam σε εμφανή άσχημη σωματική κατάσταση.

Παράλληλα πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου αναφέρουν ότι τέσσερα από τα 12 αγόρια έχουν ήδη φτάσει στο σημείο που είναι συγκεντρωμένες οι ομάδες διάσωσης και αναμένεται να βγουν από το σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ.

Μειώθηκε η απόσταση που πρέπει να διανύσουν υποβρυχίως

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο βρετανικός Guardian η διαδικασία του απεγκλωβισμού μπορεί να μειωθεί για αρκετά λεπτά μέχρι και ώρες, καθώς η υποχώρηση μέρους των υδάτων έχει μειώσει την απόσταση που πρέπει να διανυθεί από τα παιδιά και τους διασώστες που τα συνοδεύουν.

Στην είσοδο του σπηλαίου αναμένουν 13 ομάδες ιατρικής φροντίδας, εφοδιασμένες με ασθενοφόρα κι ελικόπτερα ώστε οι μικροί μαθητές κι ο προπονητής τους να μεταφερθούν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου αναμένουν οι οικογένειές τους μαζί με πληθώρα μέσων ενημέρωσης, τοπικών αξιωματούχων και απλού κόσμου.

Τα πρώτα ασθενοφόρα φεύγουν από το σημείο

Ήδη τα δύο πρώτα ασθενοφόρα αποχώρησαν με κατεύθυνση το νοσοκομείο, με πληροφορίες του BBC να αναφέρουν ότι μεταφέρουν τους δύο πρώτους διασωθέντες μαθητές.

The second ambulance that left with lights flashing pic.twitter.com/1dOCNZZ20e — Helier Cheung (@HelierCheung) 8 Ιουλίου 2018

Εθελοντές από ολόκληρο τον κόσμο (Αυστραλία, Μαλαισία, ΗΠΑ, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία) έχουν φτάσει στην είσοδο του σπηλαίου σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τα 12 παιδιά και τον προπονητή τους πριν το ξέσπασμα των τροπικών καταιγίδων που θα σαρώσουν την περιοχή.

Σε εξέλιξη η τιτάνια επιχείρηση εκατοντάδων διασωστών

Τα δώδεκα παιδιά και ο προπονητής τους στο ποδόσφαιρο, που είναι παγιδευμένοι σ' ένα σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, θα απομακρυνθούν «ένας-ένας» και η λεπτή αυτή επιχείρηση θα διαρκέσει «δύο με τρεις ημέρες», ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα που έχει δημιουργηθεί για τη διαχείριση της κρίσης.

this one shows the pipes drawing water out of the cave. #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/vSLkhjr1HC — Jacob Goldberg (@yayqe) 8 Ιουλίου 2018

«Θα βγουν ένας-ένας, αυτό θα απαιτήσει δύο με τρεις ημέρες», διευκρίνισε ο Τσαλονγκτσάι Τσαϊγιακόρν, ένας από τους αξιωματούχους που συμμετέχουν στη ομάδα διαχείρισης της κρίσης.

Ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού

«Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα ... Τα αγόρια είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις», δήλωσε ο Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν, ο επικεφαλής της ομάδας που διαχειρίζεται την κρίση, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε σε απόσταση από το σπήλαιο.

«Ο πρώτος αναμένεται να βγει γύρω στις 21:00» (17:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος είναι επίσης ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσιάνγκ Ράι, ανακοινώνοντας ότι στις 10 π.μ. (06:00 ώρα Ελλάδας) αναχώρησαν για να φθάσουν στα παιδιά «δεκατρείς ειδικοί παγκοσμίου επιπέδου που ήλθαν από χώρες που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη» στη σπηλαιολογία και πέντε μέλη της επίλεκτης μονάδας SEAL του Πολεμικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης.

Ο Ναρονγκσάκ διευκρίνισε πάντως ότι «δεν υπάρχει χρονικό όριο» και ότι η επιχείρηση διάσωσης μπορεί να πάρει μέρες ή να και σταματήσει ανά πάσα στιγμή.

Ένας αυστραλιανός γιατρός, ο οποίος συμμετέχει στη σημερινή αποστολή διάσωσης, εξέτασε χθες το βράδυ τα παιδιά και έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει η επιχείρηση, έκανε επίσης γνωστό ο Ναρονγκσάκ.

Μέχρι τώρα, ένας έμπειρος δύτης χρειάζεται ένδεκα ώρες για να φθάσει μέχρι τα παιδιά και να επιστρέψει: έξι ώρες για να πάει και πέντε ώρες για να επιστρέψει, χάρη στα ρεύματα. Η διαδρομή περιλαμβάνει δύσκολα υποβρύχια περάσματα.

Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες για την απομάκρυνση των παιδιών κρίνονται «τέλειες» από τον πυρήνα διαχείρισης της κρίσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στάθμη του νερού μέσα στο σπήλαιο.

Οι διασώστες εκκένωσαν σήμερα το πρωί την περιοχή γύρω από το σπήλαιο ώστε να ανοίξουν χώρο «για να βοηθήσουμε τα θύματα».

«Όλοι όσοι δεν εμπλέκονται στην επιχείρηση πρέπει βγουν αμέσως από τη ζώνη», ανακοίνωσε από μεγάφωνα η αστυνομία στον χώρο γύρω από το σπήλαιο, όπου βρίσκονται εκατοντάδες δημοσιογράφοι. «Έχουμε όλο και περισσότερα μέσα ενημέρωσης που έρχονται και εγκαθίστανται παντού», είχε πει νωρίτερα ο επικεφαλής των επιχειρήσεων προσθέτοντας πως «οι ιατρικές ομάδες μου παραπονέθηκαν και αυτό γίνεται πρόβλημα».

Οι διασώστες είχαν καταφέρει να περάσουν έναν σωλήνα πολλών χιλιομέτρων για να διοχετεύσουν οξυγόνο στη σπήλαιο όπου έχει καταφύγει η ομάδα και το επίπεδο του οξυγόνου έχει σταθεροποιηθεί μέσα σ' αυτό.

Όμως οι βροχές που αναμένονται προσεχώς θα μπορούσαν να περιορίσουν το μη πλημμυρισμένο τμήμα του σπηλαίου στο οποίο έχουν καταφύγει τα παιδιά.

Χθες το βράδυ έπεσε για μισή ώρα μια νεροποντή, υπενθυμίζοντας πόσο πολύ επείγει να απομακρυνθούν τα παιδιά.