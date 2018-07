Σομαλία: Βομβιστική επίθεση με δεκάδες θύματα στο υπουργείο Εσωτερικών (pics)

Συγκεκριμένα από την επίθεση των εξτρεμιστών ισλαμιστών στο υπουργείο Εσωτερικών σκοτώθηκαν εννιά άτομα, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τρεις τρομοκράτες, μετά από μάχη και ανταλλαγή πυροβολισμών που διήρκεσε τουλάχιστον δύο ώρες.

Συγκεκριμένα ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο το οποίο ο οδηγός του έριξε πάνω στην κεντρική μπάρα της εισόδου του υπουργείου εξερράγη. Μετά την έκρηξη στο εσωτερικό του κτηρίου εγκλωβίστηκαν δεκάδες υπάλληλοι και πολίτες ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πολλοί προσπάθησαν να διαφύγουν ακόμα και πηδώντας από τα παράθυρα, με συνέπεια να τραυματιστούν σοβαρά ή και να χάσουν τη ζωή τους.

Casualties are feared in the capital city of #Mogadishu after a huge explosion, followed by a second blast and heavy gunfire. The attack is believed to be on a security checkpoint near Interior Ministry building and other government offices. pic.twitter.com/zWt5FIArnL

— Hussein Moulid Bosh (@WhoseinMoulid) July 7, 2018