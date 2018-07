Τι εξετάζουν οι διασώστες στην Ταϊλάνδη: Εξειδικευμένους μηχανικούς στέλνει ο Ίλον Μασκ

Ομάδες διασωστών προσπαθούν να διασχίσουν την πυκνή ζούγκλα της Ταϊλάνδης, αναζητώντας μια εναλλακτική, κάθετη δίοδο για να βγάλουν τα 12 αγόρια και τον προπονητή τους που παραμένουν παγιδευμένοι σε ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες.

Τα συνεργεία αυτά εργάζονται πυρετωδώς στην κορυφή του λόφου πάνω από το σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέες βροχοπτώσεις στην περιοχή, μια πιθανότητα που απειλεί το βασικό σχέδιο διάσωσης των αγοριών μέσω των στενών σηράγγων που οδηγούν στην είσοδο.

«Θέλουμε να βρούμε έναν κάθετο δρόμο. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά», είπε ο Τάνες Γουιρασίρι, ο πρόεδρος του Ινσιτούτου Μηχανικών της Ταϊλάνδης, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters από έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό για εθελοντές και δημοσιογράφους, κοντά στη σπηλιά.

Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πυκνή ζούγκλα, στους καταπράσινους λόφους, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν από αέρος μια πιθανή εναλλακτική δίοδο.

These expert cave divers show the dangers of cave diving, and why untrained divers like the young boys trapped in a cave in Thailand should never attempt it https://t.co/xA6PLUSkXA pic.twitter.com/3dsWKqroVI

— CNN (@CNN) 6 Ιουλίου 2018