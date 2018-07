Ώρα μηδέν για τη διάσωση των 12 παιδιών στην Ταϊλάνδη (pics & vid)

Το ημερολόγιο έδειχνε 23 Ιουνίου όταν τα παιδιά μπήκαν στο σπήλαιο μαζί με τον 25χρονο προπονητή τους. Ενώ περιπλανιόνταν στις σκοτεινές στοές, ξέσπασε δυνατή βροχή με αποτέλεσμα το σπήλαιο να πλημμυρίσει και να παγιδευτούν. Φύλακας του Εθνικού Πάρκου στο οποίο βρίσκεται το Tham Luang ειδοποίησε τις Αρχές και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Τα παιδιά και ο προπονητής βρέθηκαν εννέα μέρες μετά και από εκείνη τη στιγμή έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για τη διάσωσή τους.

Τα παιδιά βρίσκονται σε δυσπρόσιτο σημείο με αποτέλεσμα οι τρόποι διάσωσης που εξετάζουν οι Αρχές να μην είναι ασφαλείς. Ενδεικτικό της δυσκολίας είναι το γεγονός ότι ένας έμπειρος επαγγελματίας δύτης για να φθάσει από την είσοδο στο σημείο όπου βρίσκονται χρειάζεται έξι ώρες και κολυμπά σε σημεία με λάσπη στα οποία η ορατότητα είναι μηδενική ενώ βγάζει και τον εξοπλισμό του για να χωρέσει. Το σενάριο τα παιδιά να απομακρυνθούν με τη μέθοδο της κατάδυσης και τη βοήθεια δυτών μοιάζει απίθανο καθώς κανένα δεν γνωρίζει κολύμπι.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι Αρχές να ανοίξουν τρύπα στην κορυφή του βουνού για να περάσουν τα παιδιά, ωστόσο η απόσταση από το σπήλαιο στην επιφάνεια υπολογίζεται στο ένα χιλιόμετρο οπότε η διάσωση μοιάζει και σε αυτή την περίπτωση αδύνατη.

Headcam footage from Thailand shows the tough conditions facing dive teams working to rescue 12 boys and their coach from a cave.

It comes after officials confirmed former Thai navy SEAL Saman Kunan had died while assisting with the opreration https://t.co/Cep6kE20A6 pic.twitter.com/r7jRGHrmBZ

