Πυκνοί καπνοί «τύλιξαν» το Σαν Φρανσίσκο: Πυρκαγιές κατακαίνε σπίτια και δάση (pics & vids)

Αγωνιώδη μάχη με τις φλόγες δίνουν χιλιάδες πυροσβέστες στην πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο έλεος καταστρεπτικών πυρκαγιών.

Δεκάδες πύρινα μέτωπα έχουν κάνει ασφυκτική την κατάσταση στην περιοχή βορείως του Σαν Φρανσίσκο, όπου κι εκατοντάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταφερθούν σε ασφαλέστερα σημεία.

Η φωτιά ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο κι αμέσως επεκτάθηκε σε μέγαλη ακτίνα, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολλών ξεχωριστών εστιών αλλά και της ξηρασίας, συνέβαλαν στην γιγάντωση του μετώπου.

Αρκετά αγροκτήματα, ράντσα αλλά και κατοικίες έχουν γίνει στάχτη, όπως και χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ενώ εκατοντάδες εθνοφύλακες συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών.

Μάλιστα, εικόνες από τον ουρανό του Σαν Φρανσίσκο (της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην δυτική ακτή των ΗΠΑ μετά το Λος Άντζελες) δείχνουν την ασφυκτική συνθήκη που έχει διαμορφωθεί, με τους πυκνούς καπνούς να κάνουν αφόρητη την παραμονή στην περιοχή.

Οι αρχές της πόλης εξέδωσαν ανακοίνωση, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ δεκάδες πολίτες μεταφέρθηκαν στ6α νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα.

The sky over San Francisco today from the Yolo County Fire.#countyfire pic.twitter.com/auVcITZomW

— William Chamberlain (@chamberlainwill) July 1, 2018