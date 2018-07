Eπάγγελμα.... μοιρολογίστρα: Χήρα από την Γκάνα κάνει χρυσές δουλείες κλαίγοντας πάνω από φέρετρα αγνώστων (vid)

Η Άμι Ντόκλι, με καταγωγή από την Γκάνα της Αφρικής, τα τελευταία χρόνια βγάζει τα προς ζην, κλαίγοντας πάνω από τα φέρετρα και τους τάφους, αγνώστων προς εκείνη ανθρώπων, ενώ μαζί με μερικές3 ακόμα γυναίκες από την περιοχή αναλαμβάνουν επί πληρωμή να παρευρίσκονται στις κηδείες ανθρώπων και να «κλέβουν» την παράσταση με το γοερό τους κλάμμα, που πολλές φορές συνοδεύεται από «λιποθυμίες» κι ακραίες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τη Ντόκλι, συγγενείς των νεκρών την παρακαλούν ώστε να παρευρίσκεται στην κηδεία των αγαπημένων τους προσώπων, ενώ η αμοιβή καθορίζεται ανάλογα με την προσέλευση του κόσμου και την οικονομική επιφάνεια της οικογένειας του νεκρού.

