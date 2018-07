Σάλος στην Ταϊλάνδη από το γάμο 11χρονης με 41χρονο (pic)

Οι γονείς του κοριτσιού συμφώνησαν να γίνει η τρίτη σύζυγος του Μαλαισιανού, με την προϋπόθεση ότι θα παρέμενε στο σπίτι τους μέχρι να γίνει 16 ετών.

Στη Μαλαισία η νόμιμη ηλικία γάμου είναι τα 18 έτη, όμως οι μουσουλμάνοι κάτω των 16 ετών μπορούν να παντρευτούν αν λάβουν έγκριση από το θρησκευτικό συμβούλιο.

Όμως το υπουργείο αρμόδιο για ζητήματα οικογένειας και γυναικών ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το θρησκευτικό συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του για τον γάμο αυτό που έγινε τον Ιούνιο στη νότια Ταϊλάνδη, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι.

«Εκπρόσωποί μας συναντήθηκαν με τη μητέρα και το κορίτσι. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες προτού αποφασίσουμε τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε», δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος της κυβέρνηση της Μαλαισίας Ουάν Αζίζα Ουάν Ισμαήλ, όπως έγραψε η εφημερίδα Sunday Star.

