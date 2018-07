Πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το απαγορευμένο Gay Pride (pics)

Χίλιοι περίπου άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε δρόμο που βρίσκεται κοντά την λεωφόρο Ιστικλαλ και την πλατεία Τάκσιμ, όπου οι οργανωτές ήθελαν αρχικά να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Οι συγκεντρωμένοι χόρεψαν, ξεδίπλωσαν ένα τεράστιο πανό με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και διάβασαν μία ανακοίνωση Τύπου, εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Οι αστυνομικές δυνάμεις κάλεσαν τους συγκεντρωμένους να διαλυθούν και εκτόξευσαν σφαίρες από καουτσούκ εναντίον όσων προσπάθησαν να πλησιάσουν την λεωφόρο Ιστικλαλ, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που ήταν παρών.

Pride in Istanbul right now. #OnurYürüyüşü #LGBTI pic.twitter.com/Jwu0BZPkuD

— Miki (@MikiTakesPhotos) July 1, 2018