Ιορδανία: Άρχισε η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους στα σύνορα Σύρους πρόσφυγες

Χιλιάδες Σύροι έχουν συγκεντρωθεί σε συνοριακό πέρασμα στα σύνορα με την Ιορδανία ζητώντας να τους επιτραπεί ή είσοδος στην Ιορδανία, που έκλεισε τα σύνορά της μετά την έξοδο του πληθυσμού που ακολούθησε την επίθεση κατά της πόλης Ντεράα.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστια πλήθη, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά, αντιμέτωπα με ιορδανικές στρατιωτικές δυνάμεις και τανκς που κλείνουν την πρόσβαση προς το ιορδανικό έδαφος.

Thousands of refugees are trying to enter Jordan escaping Russian bombardment and Jordanian authorities are preventing them.#Syria #Jordan #Russia #Daraa #Israel pic.twitter.com/VpJOyjA4dh

