Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς έξω από τα γραφεία εφημερίδας στο Μέριλαντ (pic)

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν μέσα στην αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας Capital Gazzete στην Κομητεία Ανν Αρούντελ στο Μέριλαντ, ανέφεραν σήμερα ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας και αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα.

Το Fox News μετέδωσε ότι ο φερόμενος δράστης συνελήφθη αφού πυροβόλησε και σκότωσε «πολλούς» ανθρώπους. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Φιλ Ντέιβις είπε ότι πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το CBS, που επικαλέστηκε δύο ανώνυμες πηγές, υπάρχουν τέσσερις νεκροί. Δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί ακριβής αριθμός θυμάτων.

Η αστυνομία της Βαλτιμόρης ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. "Το κτίριο έχει ανακοινωθεί και οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες εντός του κτιρίου ", τόνισε με ανάρτηση στο twitter η τοπική αστυνομία.

Η εφημερίδα είναι ιδιοκτησίας της Baltimore Sun, σύμφωνα με αναφορές των εργαζομένων της. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Αννάπολις

BPD at @baltimoresun for precautionary sweep in light of Capital-Gazette incident pic.twitter.com/ZduDQAcoDS

— Justin Fenton (@justin_fenton) June 28, 2018