Κουβάλησε τον πατέρα του μέχρι το εκλογικό κέντρο για να ψηφίσει (vid)

Με κάθε τρόπο φαίνεται πως ψήφισαν οι Τούρκοι πολίτες στις εκλογές. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα Social media δείχνει έναν άνδρα να σηκώνει τον 80χρονο πατέρα του μέχρι το εκλογικό κέντρο για να ψηφίσει.

Τα γειτονικά Μέσα αναφέρουν πως δεν ήταν ο μόνος!

I'm often asked by foreign observers how it is possible to have incredibly high turnouts (near 90%) at #TurkeyElections. Well, better watch this: Man carries his 80-yr-old father on his back so that he could vote, setting a fine example.pic.twitter.com/KCV8MBruCM

— Mustafa E. Yilmaz (@MustafaEdib) 24 Ιουνίου 2018