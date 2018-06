Παρουσιάστρια έβαλε τα κλάματα για τον διαχωρισμό ανήλικων προσφύγων από τους γονείς τους (vid)

Η παρουσιάστρια πήρε στα χέρια της την έκτακτη είδηση από το Associated Press και προφανώς δεν ήταν προετοιμασμένη να ακούσει κάτι τέτοιο.

Στο βίντεο φαίνεται ότι αδυνατεί να συγκρατήσει τα δάκρυα της και επειδή δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να συνεχίσει να διαβάζει την ανακοίνωση, ζητά με δάκρυα στα μάτια να τελειώσει λίγο νωρίτερα η εκπομπή.

Η Μάντοου με σειρά αναρτήσεων στον λογαριασμό της στο Twitter ζήτησε συγγνώμη που δεν κατάφερε να φανεί ψύχραιμη και πόσταρε το κείμενο του AP που προσπαθούσε να διαβάσει στον αέρα.

Ugh, I'm sorry.

If nothing else, it is my job to actually be able to speak while I'm on TV.

What I was trying to do -- when I suddenly couldn't say/do anything -- was read this lede:

1/6

