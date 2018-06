Νοτιοαφρικάνα πήγε ντυμένη νυφούλα στον γάμο του πρώην της (vid)

Η γυναίκα που εισέβαλε ντυμένη νύφη στην εκκλησία δεν ήταν άλλη από την πρώην σύντροφο του έκπληκτου γαμπρού, η οποία απαιτούσε σε κατάσταση αλλοφροσύνης να παντρευτεί τον πρώην αγαπημένο της, παρά το γεγονός ότι η original νύφη είχε πάρει ήδη τη θέση της μπροστά από τον πάστορα που θα τελούσε το μυστήριο.

Παρά τις προσπάθειες του γαμπρού κι άλλων καλεσμένων και συγγενών ώστε να απομακρυνθεί από τον χώρο της τελετής η δεύτερη νύφη, αυτό κατέστη εφικτό μόνο μετά από αρκετή ώρα, ενώ στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα ακούγονται οι φωνές άλλων καλεσμένων, που καλούσαν την «προδομένη» γυναίκα να αποχωρήσει.

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress room trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv

— NKOKHI (@nkokhi) June 15, 2018