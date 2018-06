Φιλοχρήματοι αρουραίοι έκαναν τσιμπούσι με χιλιάδες δολάρια σε ΑΤΜ της Ινδίας (pics & vid)

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους υπαλλήλους τράπεζας στην Ινδία, όταν ανοίγοντας το ΑΤΜ του καταστήματος διαπίστωσαν ότι χιλιάδες χαρτονομίσματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του, είχαν γίνει τροφή για τους αρουραίους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο κρατίδιο Ασάμ της βορειοανατολικής Ινδίας, ενώ οι υπεύθυνοι του υποκαταστήματος υπολόγισαν πως περισότερα από 17.000 δολάρια (μερικά εκατομμύρια ρουπίες) είχαν καταλήξει στα στομάχια των τρωκτικών, ενώ ευτυχώς η παρουσία των αρουραίων έγινε αντιληπτή, πριν ολοκληρώσουν το καταστροφικό τους «φαγοπότι», καθώς περίπου άλλες 25.000 δολάρια γλίτωσαν από τους πεινασμένους αρουραίους.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της τράπεζας, όταν διαπιστώθηκε η καταστροφή των χρημάτων, αμέσως οι υποψίες όλων στράφηκαν στο ενδεχόμενο δολιοφθοράς, όμως όταν ανακάλυψαν μια μεγάλη τρύπα στη βάση του μηχανήματος κατάλαβαν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Really Size doesn’t matter!! What a rat this is! Rat-bitten bank notes worth Rs 12 lakh 38 thousand. Torn notes and dead rat found inside ATM in Tinsukia Assam. Rat found dead before little one could bite remaining Rs 17 lakh 10 thousand. pic.twitter.com/3Omns7gAZH

— Nandan Pratim Sharma Bordoloi (@NANDANPRATIM) June 18, 2018