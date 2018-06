Έκρηξη μικρής ισχύος σε σταθμό του μετρό στο βόρειο Λονδίνο

Μια "μικρή έκρηξη" σημειώθηκε απόψε στον σταθμό Σάουθγκεϊτ του μετρό, στο βόρειο Λονδίνο και η βρετανική αστυνομία κάλεσε τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή αυτή.

Η αστυνομία έχει κλείσει τον σταθμό και ανακοίνωσε ότι ερευνάται ένα "ύποπτο δέμα" που βρέθηκε στην περιοχή. Περίπου μία ώρα μετά την έκρηξη, δεν είχαν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Incident at #Southgate tube station / Enquires are ongoing to establish the cause of the reported explosion, which appears to have been minor / We are not aware of any serious injury https://t.co/sKJY57Euam pic.twitter.com/xicgfAvLUG

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 19 Ιουνίου 2018