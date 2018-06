Λιοντάρι «μονομαχεί» και σαρώνει στην διελκυστίνδα απέναντι σε τρεις πρωταθλητές παλαιστές (vid)

Ένας διαφορετικός διαγωνισμός στην διελκυστίνδα έλαβε χώρα σε ζωολογικό πάρκο του Σαν Αντόνιο του Τέξας, όταν τρεις πρωταθλητές της πάλης αποφάσισαν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε ένα λιοντάρι δυόμιση ετών.

Η «μονομαχία» έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών του πάρκου, ενώ για λόγους ασφαλείας μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών βρισκότνα προστατευτικός συρμάτινος φράκτης.

Η αναμέτρηση, πάντως, μόνο αμφίρροπη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς το νεα;ρό λιοντάρι κατάφερε να επικρατήσει των τριών πρωταθλητών του WWE, αποδεικνύοντας πως ο «βασιλιάς της ζούγκλας» μπορεί να θριαμβεύσει ακόμα κι απέναντι σε άντρες που έχουν αφήσει τόνους ιδρώτα στα γυμναστήρια.

How many #NXT #WWE superstar wrestlers does it take to win in tug of war with a 2 1/2 year old lion cub? Apparently more than 3! #NXTSanAntonio #SAZoo pic.twitter.com/avyPVwRYjN

— San Antonio Zoo & Zoo School (@SanAntonioZoo) May 19, 2018