Σουηδία: Πυροβολισμοί και τραυματίες στο Μάλμε όταν άγνωστος άνοιξε πυρ σε πλήθος φιλάθλων της εθνικής ομάδας (pics)

Άνδρας άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλo κατά συγκεντρωμένων πολιτών στο Μάλμε της Σουηδίας που πανηγύριζαν τη νίκη της Εθνικής τους ομάδας επί της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Άγνωστο παραμένει και το κίνητρο του δράστη σύμφωνα με την αστυνομία.

#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw

