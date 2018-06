Ελάφι έκοβε βόλτες στο μετρό της Νέας Υόρκης μπροστά στους έκπληκτους επιβάτες (vid)

Μία ασυνήθιστη παρουσία είχαν την τύχη να απολαύσουνοι επιβάτες του σταθμού Κρίσταλ Σίτι της Νέας Υόρκης, καθώς ένα ελάφι εισέβαλε στον σταθμό κι άρχισε να τρέχει πάνω-κάτω, προκαλώντας απορίες αλλά και προβλήματα στη διέλευση των συρμών.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση εξειδικευμένων υπαλλήλων, οι οποίοι ακινητοποίησαν το ζώο με τη χρήση αναισθητικών πυρών και το μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, εκτός του σταθμού.

Αξιοσημείωτες πάντως ήταν οι αντιδράσεις των επιβατών που ήταν απρόνβτες στο σκηνικό, καθώς αδυνατούσαν να πιστέψουν όσα εκτυλίσσονταν μπροστά τους, ενώ αρκετοί άρχισαν να τραβούν πλάνα από τις βόλτες του ελαφιού με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Seems like *everyone* wants to get aboard the @Capitals train this morning! (Crystal City Station, 8:30 a.m. today -- this little guy somehow wandered into the tunnel & ended up at the station. Safely exited through the tunnel back toward DCA.) #OHDEER #ALLCAPS #WMATA #StanleyCup pic.twitter.com/3ibeGuYwUe

— Metro (@wmata) June 12, 2018