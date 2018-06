Mε ανοιχτό το στόμα έμεινε ο Κιμ στο άκουσμα του αστείου από τον Τραμπ (vid)

Διαφορετική αίσθηση του χιούμορ φαίνεται ότι έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν καθώς ο Βορειοκορεάτης ηγέτης φαίνεται να... στράβωσε με μια χιουμοριστική ατάκα του Αμερικανού προέδρου προς τους δημοσιογράφους που κάλυπταν την ιστορική σύνοδο Κορυφής.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους από την κρατική τηλεόραση της Σιγκαπούρης, που παρίσταντο, λίγο πριν οι δύο ηγέτες καθίσουν στο γεύμα εργασίας, είπε «ας βγάλουμε μια φωτογραφία όπου θα φαινόμαστε αδύνατοι και όμορφοι και τέλειοι».

Ο Κιμ εμφανώς απόρησε με το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ και καθώς οι κάμερες ζούμαραν στο πρόσωπό του φάνηκε να... αποδοκιμάζει τον Αμερικανό πρόεδρο ή τουλάχιστον να μένει με το στόμα ανοιχτό!

Kim's reaction to Donald Trump's joke is the best thing you will see all day today. #TrumpKimSummit pic.twitter.com/oLjVYIUApk

— Shahjahan Khurram (@91Shahji) June 12, 2018