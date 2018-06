Ο Κιμ αρνήθηκε να υπογράψει με αμερικανικό στυλό για λόγους ασφαλείας! (vid)

Ένα μέλος της ομάδας ασφάλειας του αρχηγού της Βόρειας Κορέας εμφανίστηκε να φοράει λευκά γάντια και να σκουπίζει το στυλό με το σήμα του Τραμπ που του δόθηκε λίγες στιγμές πριν οι δύο ηγέτες να βάλουν τα ονόματά τους στη συμφωνία.

Στη συνέχεια, την τελευταία στιγμή η αδελφή του Κιμ, Κιμ Γιο Γιονγκ, έβγαλε ένα στυλό από την τσέπη, τον οποίο και έδωσε στον αδελφό της.

Η κυρία Κιμ, η οποία πιστεύεται ότι είναι 30 ετών, έχει αναδειχθεί ως ο πιο έμπιστος άνθρωπος του προέδρου και ήταν το πρώτο μέλος της κυβέρνησης της δυναστείας που ταξίδεψε στη Νότια Κορέα κατά τη διάρκεια των χειμερινών ολυμπιακών αγώνων του Φεβρουαρίου.

Η στιγμή έφτασε που οι Κιμ και Τραμπ υπέγραψαν τη συμφωνία στο The Capella Resort στο νησί Sentosa της Σιγκαπούρης, με την οποία δεσμεύτηκαν να «αφήσουν το παρελθόν πίσω» με τη Βόρεια Κορέα να δεσμεύεται επίσης να ξεκινήσει τον παροπλισμό τμημάτων του πυρηνικού οπλοστασίου.

Παρά την άνευ προηγουμένου προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών, οι Βορειοκορεάτες διατήρησαν μια στενή παρουσία ασφαλείας γύρω από τον αρχηγό τους.

Ο Κιμ είναι γνωστό πως γίνεται παρανοϊκός στο να μην αφήνει πίσω βιολογικές πληροφορίες για τον εαυτό του όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό.

Κυκλοφόρησε μάλιστα η φήμη πως έφερε μαζί του την τουαλέτα του ώστε να μην αφήνει πίσω του κανένα στοιχείο το οποίο μπορεί να αναλυθεί για πληροφορίες σχετικά με την υγεία του.

Η παράνοια για τα στοιχεία DNA που αφήνει δεν περιορίζεται πάντως στον Κιμ, καθώς ο πατέρας του Κιμ Γιονγκ Ιλ έπαιρνε μαζί του και μια ιδιωτική τουαλέτα όταν ταξίδευε.

Η Βόρεια Κορέα έχει αναπτύξει διάφορα αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει τον ηγέτη της κατά τη διάρκεια της συνόδου, όπως η χρήση αεροπλάνων, το να φέρει τα δικά της τρόφιμα και να τον μεταφέρει σε μια λιμουζίνα που προστατεύεται από σφαίρες.

Τη Δευτέρα πάντως ο Κιμ έσπασε τα αυστηρά μέτρα, όταν πήγε για νυχτερινή βόλτα στην προκυμαία της Σιγκαπούρης, βγάζοντας μάλιστα και μία selfie με τον υπουργό Εξωτερικών του κράτους.

Anyone else spot this? There were two "Donald Trump" signing pens, NK official came in and shined up the one for Kim, then at the last minute Kim Yo Jong pulled out her own per to use instead of the one provided. Kim used that and back it went in her blazer. (Pool video) pic.twitter.com/dZWEK22IdF

— Martyn Williams (@martyn_williams) 12 Ιουνίου 2018