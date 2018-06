Η ιστορική συνάντηση Τραμπ-Κιμ Γιονγκ Ουν (pics & vids)

Για πρώτη φορά εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος συνάντησε τον αρχηγό του κράτους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.

Οι Τραμπ και Κιμ βάδισαν από αντίθετες κατευθύνσεις για να βρεθούν πάνω στο κόκκινο χαλί, με φόντο σημαίες των χωρών τους εναλλάξ. Αντάλλαξαν χειραψία μπροστά στους φωτογράφους με τα χέρια στο πλάι, ενώ ο Τραμπ χτύπησε φιλικά στην πλάτη στον Κιμ καθώς περπατούσαν ο ένας πλάι στον άλλο στον διάδρομο του ξενοδοχείου Capella ης Σιγκαπούρης.

Οι δυο τους τα είπαν για περίπου 45 λεπτά, με μόνο τους διερμηνείς παρόντες, πριν μπουν στο χώρο άλλα μέλη των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

«Θα αποκτήσουμε μια εξαίρετη σχέση, δεν έχω καμιά αμφιβολία», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ απαντώντας σε μια από τις λίγες ερωτήσεις που έγιναν από τους δημοσιογράφους.

Από την πλευρά του, ο Κιμ είπε ότι «οι παλιές πρακτικές και οι παλιές προκαταλήψεις ήγειραν πολλά εμπόδια, αλλά τα ξεπεράσαμε όλα και βρισκόμαστε εδώ σήμερα».

Οι Τραμπ και Κιμ στη συνέχεια είχαν γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες τους. Ο Τραμπ σχεδιάζει να κάνει μια δήλωση εντός της ημέρας, πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον στις 20:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Τραμ από την Κυριακή έκανε λόγο για μια συνάντηση που θα είχε οφέλη για όλους. Η συμβολική και ανεξίτηλη εικόνα των δύο ηγετών καθώς ανταλλάσσουν χειραψία, μέχρι πρότινος αδιανόητη, με δεδομένα τα προγράμματα της Βόρειας Κορέας για την απόκτηση πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων που πυροδότησαν διεθνείς κυρώσεις, σήμανε την έναρξη των συνομιλιών με κρίσιμα διακυβεύματα για την Ασία και τον κόσμο.

«Αν εργαστούμε μαζί, θα το λύσουμε», είπε ο Τραμπ στον Κιμ καθώς οι διμερείς συνομιλίες πέρναγαν σε πιο ευρεία σύνθεση.

