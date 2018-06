Η στιγμή που θεατές σε live του Έμινεμ πανικοβάλονται από τα ηχητικά εφέ με πυροβολισμούς (vids)

Εκατοντάδες αρνητικά σχόλια αποκόμισε η απόφαση του σούπερ σταρ της ραπ μουσικής να συμπεριλάβει ηχητικά εφέ με αληθινούς πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της ζωντανής του εμφάνισης σε φεστιβάλ μουσικής στην πολιτεία του Tενεσί στις ΗΠΑ.

Ο Έμινεμ, την στιγμή εκείνη, ερμήνευε το κομμάτι "Kill You", όταν άρχισαν να ακούγονται οι ήχοι πυροβολισμών, οδηγώντας σε κατάσταση πανικού εκατοντάδες θεατές της συναυλίας, οι οποίοι προσπαθούσαν να ακλυφθούν, νομίζωντας πως πρόκειται για πραγματικά πυρά.

Πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν αρνητικά την πρωτοβουλία του Έμινεμ, καθώς οι μνήμες από το μακελειό στο Τέξας, κατά τη διάρκεια συναυλίας, είναι ακόμη εξαιρετικά νωπές.

Τότε, ο Στίβεν Πάντλοκ, οπλισμένος σαν αστακός είχε αρχίσει να πυροβολεί στο ψαχνό τους θεατές της συναυλίας Route 21, σκοτώνοντας εν ψυχρώ 58 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Οι θεατές της συναυλίας του Έμινεμ χρειάστηκαν αρκετή ώρα μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν δέχονταν επίθεση κι ότι οι ήχοι ήταν μέρος του προγράμματος, ενώ τα social media κατακλύστηκαν από δεκάδες οργισμένα μηνύματα με αποδέκτη τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

@AndreaRussett @sandwahhh @macykatemusic found this on instagram, the way everyone screams and the camera drops is terrifying pic.twitter.com/mZRwdqoWB4

— Sydney (@Sydneyheight1) June 10, 2018