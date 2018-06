H σύνοδος των G7 μέσα από δύο αποκαλυπτικές φωτογραφίες (pics)

Ο Ντόναλντ Τραμπ, παραμένοντας πιστός στην σκληρή γραμμή των ΗΠΑ σχετικάμε τους εμπορικούς δασμούς σε μια σειρά από πρώτες ύλες κι αγαθά, βρέθηκε απέναντι από τους ηγέτες της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και του Καναδά, ενώ η κόντρα κορυφώθηκε με την αναφορά του στις δηλώσεις του Καναδού πρωθυπουργού Τζαστίν Τριντό.

Μάλιστα, μία φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε από την γερμανική καγκελαρία είναι χαρακτηριστική του κλίματος που επικράτησε στο Λα Μαλμπέ του Καναδά, όπου έλαβε χώρα η σύνοδος, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που την συνέκριναν με μία αντίστοιχη φωτογραφία από ένα τετ-α-τετ μεταξύ της Άγκελα Μέρκελ και του Μπαράκ Ομπάμα σε προγενέστερη συνάντηση των G7.

Και μπορεί κανείς να μην έμαθε όσα ειπώθηκαν στις κατ' ιδίαν συνομιλίες, όμως η σημειολογία λόγω της στάσης του σώματος όλων των παρευρισκόμενων ηγετών (ιδίως αυτής του Πλανητάρχη) είναι χαρακτηριστική του κλίματος που επικράτησε.

Take of two leaders....

In 2015, President Obama listened to Angela Merkel willingly.

This weekend, Angela Merkel is staring down Donald J Trump.

Look at the body language of the others in the shot.

We used to lead the world people....period. pic.twitter.com/o0JOyCSRXf

— Gregory Moore (@nbascribectx) 9 Ιουνίου 2018