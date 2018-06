Ο τύπος περπατάει σιγά-σιγά μέσα στο δωμάτιό του. Είναι λίγο αφηρημένος κι ετοιμάζεται για κουβεντούλα με τον κολλητό.

Ο φίλος του βρίσκεται σε ετοιμότητα με το κινητό του και περιμένει τη στιγμή!

Ο νεαρός άνδρας παίρνει... είδηση το περιστέρι και «πήρε» την τρομάρα της ζωής του.

'Mark walked into a pigeon in his room and... pic.twitter.com/w4qtRHIymw

— LADbible (@ladbible) 9 Ιουνίου 2018